3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun'un merkezi ve batı kıyıları, Sinop'un kuzeyi ile Kastamonu'nun doğu kıyılarında yerel kuvvetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların sağanak sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.