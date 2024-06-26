2’nci kattan düşen bebek ağır yaralandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2’nci katın balkonundan düşen 2 yaşındaki Eslem K., ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Babaannesi mutfaktayken, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Eslem K., iddiaya göre korkulara tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Eslem bebek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eslem K., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Eslem K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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