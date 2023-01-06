244 milyon yıl önce yaşayan "Garip Luoping Dinozoru"

Çin Uluslararası Radyosunun yaptığı açıklamaya göre, Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, Çin’in Yunnan eyaletinin Luoping ilçesinde 244 milyon yıl önceye ait yeni bir Pachypleurosauria türü keşfettiler.

Boyu yarım metreden fazla olan “Garip Pingluo Dinozoru” olarak adlandırılan fosil, keskin bir ağzı ve uzun bir burnu olan “dört ayaklı yılan" olarak sınıflandırıldı.

Dinozorla ilgili sonuçlar uluslararası akademik dergi Scientific Reports’ta yayımlandı.