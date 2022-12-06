2022 Fifa Dünya Kupası'nda günün maçları!

2022 Katar Dünya Kupası son 16 Turu maçları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek Finalde ilk karşılaşma Hollanda - Arjantin karşılaşması olacak. İkinci karşılaşma ise İngiltere - Fransa arasında oynanacak. Üçüncü karşılaşmada Brezilya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Son Çeyrek Final karşılaşması ise bu akşam oynanacak maçlar sonucunda belli olacak. Kazanan iki takım Çeyrek Finalde karşılaşacak.

Bu akşam son 16 Turu'nda oynanacak iki karşılaşma şu şekilde:

18:00 FAS - İSPANYA / TRT 1

22:00 BREZİLYA - GÜNEY KORE / TRT 1