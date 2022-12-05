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2022 Fifa Dünya Kupası'nda günün maçları!

2022 Fifa Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçları sizler için derledik. Maçlar turnuva boyunca TRT 1 ve TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu maçları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek finalde ilk karşılaşma Hollanda - Arjantin karşılaşması olacak. İkinci karşılaşma ise İngiltere - Fransa arasında oynanacak. Çeyrek finalin diğer iki karşılaşması bugün ve yarın oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

Bu akşam son 16 turunda oynanacak iki karşılaşma şöyle:

18:00 JAPONYA - HIRVATİSTAN / TRT 1

22:00 BREZİLYA - GÜNEY KORE / TRT 1

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