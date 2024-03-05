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17 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı!

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!"

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