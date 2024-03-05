17 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı!
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!"
1️⃣7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 5, 2024
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla… pic.twitter.com/VPNwfGUKog
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