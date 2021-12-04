15 Temmuz'da TRT'yi basan 34 askeri öğrenci ankesörcü çıktı

Askeri öğrencilerin FETÖ ile organik bağları bir kez daha tescillendi. 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul’da TRT Ulus yerleşkesini işgale kalkışan 34 askeri öğrencinin, FETÖ’nün örgütsel arama metodu olan “ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan” arama ve aranmalarının olduğu belirlendi. Öte yandan HTS kayıtları incelemelerinde de bu askeri öğrencilerin ABD, Yunanistan ve Almanya olmak üzere FETÖ’nün yuvalandığı ve firari FETÖ’cülerin barındığı ülkelerden defalarca arandıkları tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

TRT Ulus yerleşkesini basan eski askeri öğrencilerin Silivri’de yargılandığı davadaki tanık beyanları ve bilirkişi raporları, sanıkların FETÖ ile olan illiyet bağını ortaya koydu. Sanıkların arama kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporlarına göre; sanıkların tamamı askeri öğrenciyken ankesörlü hatlardan aranmış ve tatil günlerinde de kendileri sabit hatları aramış.

PENSİLVANYA’DA RÜTBE TÖRENİ

Ankesör ve büfe gibi sabit hatların yanı sıra ABD, Yunanistan ve Almanya’dan da arandıkları tespit edilen sanıkların FETÖ bağı, tanık ifadeleriyle de ortaya konuldu. Tanıklar, sanıklardan birinin askeri okulda çok başarılı olduğu için ABD’ye götürüldüğünü, orada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğünü ve kendisine rütbe töreni yapıldığını öne sürdü.