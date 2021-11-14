15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette anne Beyhan ve Avni Cengiz'e taziyelerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.

"ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN DERNEK KURMAK İSTİYORDU"

Kızının hiçbir canlıya kıyamadığını anlatan anne Beyhan Cengiz, "Bugün eve dönecekti. Kedisinin ismi Sütlü. 'Anne ona ödül alayım beni affetsin, küsmüştür bana bıraktım gitti diye.' dedi. Onun gönlünü almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öldürülen kadınların haberlerini izlerken kızıyla yaşadığı diyaloğu anlatan anne Beyhan Cengiz, şöyle konuştu:

"Katledilen bayanları seyrediyorduk kızımla anne kız, ikimiz de ağladık. Birden 'Anne, ağlamamız onlara hiçbir fayda etmedi. Ben bir işe gireyim, yüksek bir maaş alayım gör bak neler yapacağım' dedi. Kendi ismi onların içinde, beni kahreden bu. Eğer yapılacak bir şey varsa, en azından onun isteği, kendi adı üzerinde bir şey olsun. 'Benim gibi düşünen bayanları da yanıma alacağım anne' derdi. 'Yüksek bir maaş alayım, dernek gibi bir şey yapacağım' derdi. Çok kaliteli bir insandı. Sadece hayırlı bir evlat olsun diye yetiştirmedim ben yavrumu, devletine milletine faydalı olsun diye yetiştirdim. Ben acımı bir kenara koydum, o yanacak ölene kadar benim içimde."

Kızını öldüren Can Göktuğ B'nin, "daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiği" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Beyhan Cengiz, "Benim kızım çok akıllıydı. Bu vatana çok faydalı olacaktı. İmkanınız yetiyorsa Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum. Benim yavrum kiminizin kızı, gelini, torunu, kardeşi olsun. Böyle savunun rica ediyorum." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TÜRKKAN' TEPKİSİ

Bu arada bir grup 15 Temmuz gazisi, Kılıçdaroğlu taziye çadırından ayrıldığı sırada Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirterek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız. Onların paralarına çöktüler, karşı çıktık. Bütün şehit ve gaziler arası ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz" dedi.

PROVOKASYONLARA İNANMAYIN'

Bunun üzerine gaziler, CHP'nin 15 Temmuz gazilerinin yargılanması için önerge verdiğini söyleyerek "CHP iktidarında bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bütün ailelere bir hafta içinde verileceğini defalarca söyledim" cevabını verdi.

BAŞAK CENGİZ'İN BABASI GAZİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ise cenaze evinin bunları konuşmasının yeri olmadığını belirterek, gazilere tepki gösterdi. Gaziler, aile yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.