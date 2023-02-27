10 yıl sonra ilk Türkiye ziyareti

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin bugün Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Shoukry, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla bugün Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Shoukry'nin, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.