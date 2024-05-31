1 milyar dolarlık vurgunda yeni iddia: Yazar Aşkım Kapışmak’a yapıya adam kazandırma suçlaması

Ankara 21 ilde, Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik Sibergöz-42 operasyonu düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yazar Aşkım Kapışmak da gözaltında

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul’da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara’ya getirilen Kapışmak’ın örgütün yöneticileriyle birlikte eğitim ve bilgilendirme kampı adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği iddia edildi.

Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, yapıya insan kazandırma faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.