Zırhlıoğlu, rehabilitasyona dikkat çekti!

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, engelliler için sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zırhlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının, tüm bireylerin eşit koşullarda ve ortak bir ülkü etrafında, birbirlerini anlayarak, destekleyerek yaşamasından geçtiğini söyledi.

Engellilerin azami bağımsızlığını, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tümüyle katılımlarını sağlamak için tüm tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Zırhlıoğlu, "Özellikle sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanında kapsamlı rehabilitasyon hizmetlerini güçlendirmeliyiz. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmesini sağlamak, geleceğe ümitle bakan bireyler olması için bir ananın şefkat ve hassasiyetiyle gerekli tüm düzenlemeleri yapmak asli görevimizdir." diye konuştu.

Bir kişinin engelli olduğu için ayrımcılığa maruz kalmasının, tüm insanlık onuru ve değerinin ihlal edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Zırhlıoğlu, engellilerin topluma eşit bireyler olarak katılımları önündeki engellerin devam ettiğini dile getirdi. Fevzi Zırhlıoğlu, "Burada görevimiz, toplumun her kesiminde engellilere yönelik bilinci arttırmak, engellilerin haklarına ve onuruna saygı duyulmasını teşvik etmek, hayatlarında onlara yönelen incitici uygulamalar ve ön yargılarla da mücadele etmektir." dedi.

MHP'li Zırhlıoğlu'nun basın toplantısını, Bursa'dan gelen bir grup engelli öğrenci de izledi.