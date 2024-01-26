Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada maç programı şöyle:
6 Şubat Salı:
14.30 Fatih Karagümrük – Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 MKE Ankaragücü – 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray – Bandırmaspor (RAMS Park)
7 Şubat Çarşamba:
14.30 Sivasspor – Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
17.30 Başakşehir FK – Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
Yorumlar