Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Öğrencilerden oturma eylemi

Öğrenciler, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda olayı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Ancak izinleri olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmeyince öğrenciler, oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, 'Kader değil ihmal', 'İhmale karşı omuz omuza', 'ölmeye değil okumaya geldik' ve 'sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı.

Bu arada, Zeren Ertaş’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ertaş’ın cenazesinin İstanbul'un Pendik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Olay

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atarak olaya tepki gösterdi.

4'üncü Sınıf Öğrencisi imiş

Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın ailesine haber verildiği öğrenildi.

Zeren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı dikkat çekti:

'Sadece ölüler görür'



Aydın KYK'da asansöre sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Zeren Ertaş olduğu öğrenildi.



🔹Ertaş’ın, 9 Temmuz tarihli bir sosyal medya paylaşımında asansörün camında 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkat çekti. pic.twitter.com/e77jD34Jeo — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 26, 2023

Bakanliktan açıklama: "Yurt müdürü açığa alındı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, asansör kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

İncelemelerin devam ettiğini ifade eden Bakanlık adli ve idari soruşturma başlatıldığını belitirken yurt müdürünün de açığa alındığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir.

Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."