AjansHaber.com.tr Gündem Yüzerek kaçmaya çalışan iki FETÖ üyesi yakalandı!

Yüzerek kaçmaya çalışan iki FETÖ üyesi yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski 2 asker yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski 2 asker yakalandı.

Bodrum açıklarından yurt dışına yüzerek geçmeye çalışan iki şüpheli olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bahse konu bölgede yakalanıp bota alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen ile başçavuş L.Ç. ve H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gazeteci Latif Şimşek ve Emrah Topal'ın ifadeleri!
Numan Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı!
4 internet sitesine rekabet soruşturması!
Eren Abluka-32 Operasyonu başladı!
Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "nükleer" mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı