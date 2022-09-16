Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışan silahlı terör örgütü FETÖ üyesi Ö.Y. ve M.G, silahlı terör örgütü PKK üyesi S.A. ve E.İ. ile silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi E.A'yı Yunanistan sınırına yakın bölgede kaçma girişiminde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.​​​​​​​