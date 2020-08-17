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Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye karşısında çaresiz kalan ülkesini adeta yerden yere vurdu. Türkiye'ye karşı atacak torpidolarının dahi bulunmadığını dile getiren Yunan spiker, Yunanistan idarecilerini derhal harekete geçmeye çağırdı.

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