AjansHaber.com.tr Gündem Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye karşısında çaresiz kalan ülkesini adeta yerden yere vurdu. Türkiye'ye karşı atacak torpidolarının dahi bulunmadığını dile getiren Yunan spiker, Yunanistan idarecilerini derhal harekete geçmeye çağırdı. 17 Ağustos 2020 12:43 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 12:46 yunan yunanistan akdeniz savaş silah Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Şaka arkadaşını canından ediyordu 'Akıllı ve Güvenli Konutlar' tanıtıldı Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney