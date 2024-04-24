Ermenistan'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktılar!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, 1915 yılında meydana geldiği iddia edilen sözde "Ermeni Soykırımı" kurbanlarının anısına Cumhuriyet Meydanı'ndan fenerli yürüyüş başlatıldı.

"Taşnaksutyun" partisinin düzenlediği yürüyüş öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlendi.Etkinliğe, aralarında Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen İşkhan Sagatelyan ve ülkenin 3. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da bulunduğu bazı siyasetçiler katıldı.

Ermeni basını, yürüyüşe devlet ve hükümet yetkililerinin katılmadığını bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktılar

Bazı Ermeni medya kuruluşları yürüyüşü doğrudan sosyal ağlarda yayınladı. Görüntülerde, yürüyüşe katılan çok sayıda kişinin Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktığı görüldü.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması, bölgede ulaşım iletişiminin açılması, Ermenistan-Azerbaycan sınırının sınırlandırılması yönünde çabaların sarf edildiği bir dönemde bu adım, bazı güçlerin sürece saldırmak istemesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ayrıca Sagatelyan ve Sarkisyan'ın Azerbaycan karşıtı siyasetçiler olduğu göz önüne alındığında, katıldıkları yürüyüş sırasında böyle bir provokasyonun yaşanmasının şaşırtıcı olmadığı da belirtildi.