Başkan Kurtulmuş’tan makam aracı yoğunluğuna otobüs önlemi

Kurtulmuş ile devlet erkanı, gün boyu başkentin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlara aynı otobüsle hareket etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından milletvekilleri, kabine üyeleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeliyle Anıtkabir’e geçti.

Anıtkabir’deki programın ardından önce Birinci Meclis, ardından da TBMM’ye gelen Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, makam aracı yerine otobüs kullandı.