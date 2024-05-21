RTÜK Başkanı Şahin: Korkmaz, televizyon kuramaz
Firari durumdaki Sezgin Baran Korkmaz’ın televizyon kuracağı yönündeki iddiaları değerlendiren RTÜK Başkanı Şahin, yasalara göre bunun mümkün olmadığını söyledi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kocaeli’de yayın yapan TV 41 kanalının Dipnot isimli programına konuk oldu.
Üst Kurulun denetim mekanizmaları hakkında bilgiler veren Şahin, gündeme ilişkin soruları da cevapladı.
“Sezgin Baran Korkmaz’ın televizyon kuracağı iddiaları”
İsnat edilen suçlar nedeniyle yargılama süreci devam eden ve aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de yayıncılık sektöründe yatırım yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.
Program moderatörü Fazile Özkurt, Korkmaz’ın televizyon kurma girişimini RTÜK Başkanı Şahin’e sordu.
“Televizyon kuracağım” diyen herkesin hemen televizyon kuramayacağını ifade eden Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan Korkmaz’ın mevcut şartlarda televizyon kurmasının kanunen mümkün görünmediğini belirtti.
Şahin, aynı kişinin ABD’den CNN Türk ekranlarında yayına katılmasını da değerlendirdi.
Habercilik tecrübesi yüksek bir kanaldaki yayının olmaması gerektiğini anlatan Şahin, Korkmaz’ın TCK kapsamında arandığını aktardı.
Ebubekir Şahin, RTÜK uzmanları tarafından incelenen yayın hakkındaki kararın Üst Kurul tarafından verileceğini söyledi.
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