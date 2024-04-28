Beşiktaş'ta zincirleme kaza!
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi!
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 araç zincirleme kaza yaptı.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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