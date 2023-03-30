YÖK Başkanı açıkladı! Yüz yüze eğitim başlıyor!
YÖK Başkanı Erol Özvar, "3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı" dedi
YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamalarda bulundu. Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Ara sınavlar uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak
YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.
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