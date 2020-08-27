Özdil'den Portakal'a gönderme

Geçtiğimiz gün FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal'ın görevinden istifa etmesinin ardından Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil'in de gazeteciliği bırakacağı iddia edilmişti. Özdil, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Portakal'a gönderme yaparak cevap verdi.

"Organik tarım yapmaya niyetim yok"

FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, görevinin bırakarak artık toprakla uğraşayacağını söylemişti. Portakal sonrası görevinin bırakacağı iddialarına Twitter'dan cevap veren Özdil, Portakal'a gönderme yaparak "Endişeli mesajlara ortak cevap...Organik tarım yapmaya niyetim yok" ifadesini kullanarak istifa iddialarına noktayı koydu. Özdil'in bu göndermesi sonrası Portakal'ın Özdil'e bir cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.