Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!

TOGG, geçen yıl ilk kez katıldığı Avrupa'nın en büyük startup ve teknoloji etkinliği VivaTech’te bu yıl da yerini aldı.

Etkinlik kapsamında "Mobility and Innovation Park by TO”GG ve "Discovery Stage by TOGG alanlarında katılımcılarla bir araya gelen TOGG, startupların mobiliteye dair inovatif ürün ve hizmetlerini diğer katılımcılarla paylaşmasına destek oldu.

Açıklamada VivaTech’te düzenlenen "Mobilite Önemlidir: Şehirler nasıl daha yeşil ve akıllı hale getirilir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmasına yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Dünyanın sürdürülebilirliğe ihtiyacı var. Kullanıcılar da bunu bekliyor ama aynı zamanda işletmelerin rekabet gücü için de sürdürülebilirlik gerekli." ifadelerini kullandı.

Togg'un "doğuştan sürdürülebilir" bir marka olduğunu belirten Karakaş, "Otomotiv endüstrisi hızla dönüşüyor. Mobilite ekosisteminde kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için akıllı mobilite cihazlarının dijital çözümler ve temiz enerji çözümleriyle entegre olduğu kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuluyor. Biz sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yeni teknolojiler geliştirirken, startuplarla güçlü iş birlikleri yapıyor ve bu iş birliklerini çok önemsiyoruz çünkü mobilite ekosisteminde startup’arın geliştirdiği inovatif teknolojiler kritik rol oynuyor. Kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri konusunda startuplarla iş birliklerimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Hedef 2030'da

Döngüsel ekonomiden ürünlerin geri dönüşümüne kadar pek çok konuda çalışma yürüttüklerini de aktaran Karakaş, "Farasis Energy ortaklığında kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, ‘Temiz enerji depolama çözümlerini yaygınlaştırarak dünyayı yaşanabilir kılma’ vizyonuyla hareket ediyor. Aynı zamanda yüzde yüzüne sahip olduğumuz Trugo markamızla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanarak şarj hizmeti sunuyoruz. 2030 yılında karbon nötr olma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.