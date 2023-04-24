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Yerli otomobil Togg için 18 ay vade ile kredi verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım. Ev alır gibi Togg’u da bu şekilde alma imkânı doğacak" dedi.

TOGG ve Farasis Energy'nin yüzde 50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil almak isteyenler için kredi müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50’ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.

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