Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için acele kamulaştırma kararı!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ile muhdesatı acele kamulaştıracak.

Bu kapsamda, hızlı tren hattı güzergahında bulunan Kayseri'nin Kocasinan, Nevşehir'in Kozaklı, Yozgat'ın Boğazlıyan, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde kurum tarafından acele kamulaştırma yapılacak.