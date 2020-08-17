AjansHaber.com.tr Gündem Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Bağcılar’da bir markette alışveriş yapan adam yere düşen parayı görünce önce ayağının altında gizledi, sonra cebine attı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı. 17 Ağustos 2020 13:32 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 13:38 100 tl yere düşen para market Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu 'Akıllı ve Güvenli Konutlar' tanıtıldı Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney