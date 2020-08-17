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Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı

Bağcılar’da bir markette alışveriş yapan adam yere düşen parayı görünce önce ayağının altında gizledi, sonra cebine attı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

100 tl yere düşen para market
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