Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçakla saldıran zanlı yakalandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen şüphelinin Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K, Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."
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