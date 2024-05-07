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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 33'üncü turda da sonuç çıkmadı!

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 33'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı.

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 33'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. 317 Yargıtay üyesinin oy kullandığı 33'üncü turda, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 90, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Ayrıca 3 oy geçersiz sayıldı. Seçimlerin 34'üncü tur oylamasına yarın devam edilecek.

Anayasaya göre salt çoğunluk sağlanamadığı için adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alana kadar oylamaya devam edilecek

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