Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülüne layık görüldü.

Üç sezondur her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Yargı dizisi bu sene 51. kez gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülünü aldı. Ödülü dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz birlikte aldı.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla her bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı, Ali Bilgin’in yönetmenliği üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı, her pazar akşamı Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisi, farklı ülkelerden dizilerin yarıştığı ‘Telenovela’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.