AjansHaber.com.tr Gündem Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri’nde

Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri’nde

Her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 51. kez sahiplerini buldu.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülüne layık görüldü.

Üç sezondur her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Yargı dizisi bu sene 51. kez gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülünü aldı. Ödülü dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz birlikte aldı.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla her bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı, Ali Bilgin’in yönetmenliği üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı, her pazar akşamı Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisi, farklı ülkelerden dizilerin yarıştığı ‘Telenovela’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Uyuşturucu karteli lideri yakalandı
Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'i ziyaret etti!
Kayıp mürettebattan son mesaj: "Hakınızı helal edi
Bakan Tunç: “Anayasa’nın yenilenmesi elzemdir”
Tabancayla ensesinden vurulmuş cesedi bulundu
Gazze'de can kaybı 13 bin 300'e yükseldi!