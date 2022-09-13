Yandaş olmak ya da olamamak

"Değil Türkiye’de, dünyada en iyi yandaş gazeteciliği ben yaparım. Size öyle bir gazete çıkartırım ki, siz muhalif düşüncelerinizin tezahürü olarak beni satın alırken ben asıl yandaş olduğum kesime gazete çıkartırım’’

Şimdi bu söylediklerim bazılarınıza çok abartılı gelebilir ama hiç de abartmıyorum. Üniversite yıllarında başladığım gazetecilikte bu sene 40’ıncı yılıma giriyorum. Muhabirlikten yurt dışı temsilciliğine, haber müdürlüğünden genel yayın yönetmenliğine kadar hatta gazete sahipliği bile olmak üzere bu gazetecilik mesleğinin her pozisyonunda görev aldım. Şöyle geriye dönüp baktığımda işin ticareti dışında başarısız olduğumu kimse söyleyemez.

Neyse kendimizi övmeden yola devam edelim. Bunca yıllık gazeteci olarak en büyük keyfim gazete okumak ve akşam ana haberi dinlemek. Ama inanın artık ikisini de yapmak istemiyorum. Her şey birbirine karışmış durumda. Tek gerçek var o da kimsenin gazetecilik falan yapmadığı.

Yahu her zaman medya iktidarın ve patronlarının düdüğünü çalar ama bunun da bir seviyesi olur. Göz göre göre futbol takımı taraftarı edasıyla gazetecilik yapılmaz. Ekrandan yandaş seviciliği yapılmaz. Sunucu diye adlandırılan ve tek görevleri hazırlanan haber programlarını adabıyla sunmak olan kişiler ekrandan ona buna parmak sallamazlar. Haberi sunarken ‘’benden bu kadar daha da bu konu hakkında konuşmuyorum’’ diyemezler. Veya hasbelkader haber programı adı altında yönettikleri programlarda konuklarının birbirlerinin üzerine yürümeleri için ortam hazırlamazlar.

Neyse yandaşlıkta sınır tanımayan gazeteci arkadaşlardan bahsediyordum konudan uzaklaşmayalım. Yandaş derken yanlızca iktidar yandaşı olan, iktidarın nimetlerinden daha fazla faydalanabilmek için kraldan çok kralcı geçinenlere değil sözümüz. Muhalefet yandaşları aslında benim için daha tehlikeli gazeteciler. Kaşının üzerinde gözün var muhabiri bunlar. Kendileri dışında kimseyi sevmezler. Kimsenin yaptıklarını beğenmezler sadece eleştirirler.

Aslında bilmezler ki işin aslı ‘’yandaş’’ olmak değil ‘’yakın’’ olabilmek. O zaman ezilmeden büzülmeden gönül rahatlığı ile gazetecilik yapabilirler. Herkese aynı yakınlıkta durmak zorunda olduğunu bilerek ama yandaş da olmadan belirli seviyeyi muhafaza ederek sadece gazeteci, haber kaynağı ilişkisi içinde mükemmel dostluklar kurabilirler.

Neyse ben kime ne anlatıyorum ki. Biz yapalım onlar görsün Ajans Haber yandaş değil yakın haber ajansı...