Fatih’te binadan kopan beton parçaları araçların üzerine düştü: 2 kişi son anda kurtuldu

İstanbul Fatih’te bir binanın çatısından kopan beton parçalarının sokağa düşmesi paniğe neden oldu. Olayda iki kişi son anda kaçarak tehlikeden kurtulurken, park halindeki bir otomobil ile motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle yola savruldu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, düşen parçalar sokakta park halinde bulunan bir otomobil ve motosiklete isabet etti.

İki kişi saniyelerle kurtuldu

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, beton parçalarının düştüğünü fark eden iki kişinin hızla uzaklaşarak son anda kurtulduğu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binanın çatısında inceleme yaptı. Fatih Belediyesi ekipleri ise sokağı bariyerlerle kapatarak beton parçalarını temizledi ve bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



