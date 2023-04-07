Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısı başladı!

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında 158 bilim insanı, uzmanlar ve 13 kuruldan oluşan “Bilim Kurulu”nun toplantısının üçüncüsü İstanbul’da başladı.

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.

Kurum, “Depremin üzerinden 60 gün geçti. 6 Şubat sabahı yaşadığımız deprem sebebiyle gerçekten 81 ilimizi yasa boğan ve 81 ilimizde tüm vatandaşlarımızı derinden etkileyen bu depremle birlikte 60 gündür de yoğun bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla sahada bu çalışmaları yürütüyor. AFAD’ımız koordinasyonunda Türkiye Acil Müdahale Planı tam planı çerçevesinde yapılması gereken süreçleri yürütüyor. Her il kendi içinde koordinasyonunu yine bu plan çerçevesinde yürütüyor” açıklamasıyla toplantıyı başlattı.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında uzmanlar, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan kurul, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıkan durumun yönetimi, yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmaları yürütecek.

Deprem dışında yangın, sel, heyelan, iklim kriziyle mücadele politikalarının belirlenmesinde de aktif rol oynayacak kurulda, inşaat mühendisi, jeolog, şehir planlamacısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, iklim bilim ve iletişim uzmanlarından oluşan akademisyenler yer alıyor.

Kurulun üçüncü toplantısının gündem maddeleri neler?

Toplantıda deprem sonrası bölgede yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmalar konuşulacak.

Kurulun üçüncü toplantısında şehirlerin ihya ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması, akıllı şehirler, atık yönetimi, iklim dostu şehirler, kriz iletişimi gibi farklı alanlarda uzmanlar ve bürokratların yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor.

Bakan Kurum, bilim kurulu üyelerinin geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde saha ziyaretlerinde teknik incelemeler yaptığını ve yine bugüne kadar yaptıkları çalışmalara dair raporları Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Sekretaryasına sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin direncini afetlere karşı artırma hedefiyle 360 derecelik bütüncül bir yöntemle kurgulanan modelle ilgili uygulamaya konulacak kararlar, toplantının sonunda Bakan Kurum tarafından açıklanacak.

Bakan Kurum’un, yapılacak değerlendirmelerin ardından yapacağı kapanış konuşmasını saat 18.00’de yapması öngörülüyor.

Toplantının ilki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Gaziantep'te Bakan Kurum'un başkanlığında düzenlenmişti.