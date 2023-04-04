Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, ülke sınırlarında güvenliğin sağlanması için verilen mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçik, İran hududundaki teröristlere geçit vermedi. Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.