Türkiye Uzay Ajansı Uluslararası Uzay Kongresi’nde Türkiye'yi temsil ediyor

Türkiye Uzay Ajansı, 18-22 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) katılıyor. Organizasyon kapsamında İstanbul'un da adaylar arasında olduğu Uluslararası Uzay Kongresi’nin (IAC) 2025'te gerçekleşeceği şehir belli olacak.

IAC 2022 Paris kapsamında düzenlenen Parlamento Üyeleri oturumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR bir konuşma gerçekleştirirken, TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM da İstanbul'un adaylığı konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay Kongresi’nin (IAC) 2025 yılında İstanbul’da gerçekleşmesi için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Türkiye Uzay Ajansı’nın geçtiğimiz Ekim ayında üyeliğini tescillediği dünyanın en büyük uzay oluşumu Uluslararası Uzay Federasyonu’nun (IAF) her sene farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi için adaylardan biri de İstanbul oldu.

İstanbul ile birlikte Avustralya, Suudi Arabistan, Çin ve Tayland 2025'te gerçekleştirilecek organizasyona ev sahipliği yapmak için yarışıyor. Sonuç 22 Eylül'de belli olacak.

Her yıl farklı bir ülkede ve farklı bir temayla herkesin uzay alanında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefleyen organizasyon, 80 farklı ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyacak. Uluslararası Astronotik Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda bir çok sempozyum ve etkinlik gerçekleştiriliyor.