Türkiye Kart uygulaması geliyor!

Bakan Uraloğlu, tüm ulaşım hizmetleri ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunan Türkiye Kart projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması ile Türkiye Kart'ı her alanda devreye sokmak. Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alışveriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak" dedi.

'ULAŞIM SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM GETİRECEK'

Konya'da Türkiye Kart'ın kullanılması için teknik altyapı süreçlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonu da hazır. Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane Belediyeleri ile sözleşme süreci bitti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak. TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. Gaziray, Başkentray ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, Türkiye Kart uygulamasını 81 ilde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye Kart projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Türkiye Kart; toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemelerinde, otopark ödemelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde, taksi ödemelerinde, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. Karta, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, çevrim içi kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme yapılabilecek.