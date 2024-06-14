İllere göre bayram namazı saatleri belli oldu!

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kucaklamaya hazırlanıyor. Bayram 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Müslüman alemi, sabah kılınacak bayram namazının ardından kurban ibadetini gerçekleştirecek.

Bu kapsamda bayram namazı saatleri de belli oldu.

3 büyükşehirde namaz saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21'de kılınacak.

Türkiye'de bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, diğer illerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.38

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Ankara: 05.54

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15

Aydın: 06.20

Balıkesir: 06.15

Bartın: 05.52

Batman: 05.27

Bayburt: 05.24

Bilecik: 06.05

Bingöl: 05.26

Bitlis: 05.21

Bolu: 05.57

Burdur: 06.10

Bursa: 06.09

Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.44

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

Edirne: 06.15

Elazığ: 05.32

Erzincan: 05.28

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.04

Gaziantep: 05.43

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.26

Hakkari: 05.17

Hatay: 05.50

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

İstanbul: 06.07

İzmir: 06.21

Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.52

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.47

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.45

Kırıkkale: 05.52

Kırklareli: 06.12

Kırşehir: 05.51

Kocaeli: 06.04

Konya: 06.01

Kütahya: 06.07

Malatya: 05.37

Manisa: 06.19

Mardin: 05.29

Mersin: 05.55

Muğla: 06.19

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.50

Niğde: 05.52

Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.21

Sakarya: 06.02

Samsun: 05.37

Şanlıurfa: 05.38

Siirt: 05.23

Sinop: 05.40

Şırnak: 05.22

Sivas: 05.28

Tekirdağ: 06.13

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.24

Tunceli: 05.30

Uşak: 06.11

Van: 05.16

Yalova: 06.07

Yozgat: 05.47

Zonguldak: 05.55

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.