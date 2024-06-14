Polat davasında yeni gelişme: 11 tahliye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yaptı.

Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Hakimlik kararında, "dosyada bulunan mevcut delil durumu, delillerin bu şüpheliler açısından büyük ölçüde toplanmış olması, şüphelilerin eylem ağırlıkları ve yoğunlukları değerlendirildiğinde, tutuklulukta geçen süre, son olarak 11/04/2024 tarihli Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3. Denetim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama suçu incelemesi ve araştırma görevine dair ön değerlendirme raporu, şüpheliler hakkında yapılan soruşturma evrakı kapsamı değerlendirilmekle, bu aşamada tutukluluk halinin devamı halinde ölçülülük ilkesine aykırılık unsurunun gündeme gelebileceği" belirtildi.

Kararda, tutuklama tedbirinin istisnai bir düzenleme oluşu ve adli kontrol yükümlülükleri ile tutukluluktan hedeflenen amacın gerçekleştirilebileceği nazara alınarak, şüphelilerin ayrı ayrı tahliyelerine karar verildiği kaydedildi.

Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.