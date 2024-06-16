Sosyal medyada çok konuşuldu! Ülker iki listede de yer almadı

Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından kutlanmaya başlandı.

Bayramda akraba ziyaretlerinde ikram edilen çikolata ve şekerlemelerin sahibi olduğu firmalarla ilgili sosyal medyada dikkati çeken bir durum yaşandı.

İki listede de Ülker yok

Sosyal medyada İsrail'e destek veren veya direkt İsrail malı olan firmaların ürünlerine karşı alternatif ürünlerin satın alınmasına olan destek büyüyor. Fakat oluşturulan listede Ülker firmasının olmaması sosyal medyada çok konuşuldu.

Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan, Murat Ülker'in sahibi olduğu ve 15'ten fazla bayram çikolatası ile şekerleme markasına sahip olan Ülker'in iki listede de olmaması dikkat çekti.

Bu durum kullanıcıları düşündürse de Ülker, Türkiye merkezli bir şirket olup, şirketin ürünleri de Türkiye'de üretilmektedir. Ülker'in İsrail'de herhangi bir üretim yeri bulunmamaktadır.