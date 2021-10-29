Türk Yıldızları'ndan 29 Ekim selamlama uçuşu
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Eskişehir'de 29 Ekim'e özel selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları'nın gösterisi nefesleri kesti. Vatandaşlar uçakların geçişini ilgiyle izledi.
Eskişehir semalarını kırmızı-beyaz renklere boyayan Türk Yıldızları, 29 Ekim coşkusunu ikiye katladı.
Törene katılan gazilerimiz Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin selamlama uçuşunu büyük bir ilgi ve gururla izledi.
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