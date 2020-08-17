AjansHaber.com.tr Gündem Yunan botunu mehterle kovala Türk sahil güvenliği, Yunan botunu mehterle kovaladı Didim açıklarında Türk balıkçı gemisini taciz eden Yunan sahil güvenlik botunu Türk sahil güvenliği mehterle kovaladı Kaynak Yeniçağ: Türk sahil güvenliği, Yunan botunu mehterle kovaladı 17 Ağustos 2020 09:16 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 09:20 tsk yunan akdeniz sahil güvenlik Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney