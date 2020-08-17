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Türk sahil güvenliği, Yunan botunu mehterle kovaladı

Didim açıklarında Türk balıkçı gemisini taciz eden Yunan sahil güvenlik botunu Türk sahil güvenliği mehterle kovaladı Kaynak Yeniçağ: Türk sahil güvenliği, Yunan botunu mehterle kovaladı

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