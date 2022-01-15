Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 'dan, "2022'de Milli Uzay Programı'na 20.000 TL bütçe" haberlerine sert yanıt

Türkiye'nin uzay çalışmalarını yürüten Türkiye Uzay Ajansı (TUA) bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira” haberleri üzerine açıklama yayınladı.

TUA'dan yapılan açıklama şöyle;

TÜRKİYE UZAY AJANSI

Basın Açıklaması

15.01.2022

Bugün bazı basın-yayın organlarında “Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira” şeklinde yer alan iddialara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde yer alan “ Milli Uzay Programı’nın 2022 yılı bütçesinin 20.000 TL olduğu” bilgisi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

15/1/2022 tarihli ve 31720 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Yatırım Programında Milli Uzay Programı 1. Safha çalışmaları için öngörülen 20.000 TL, projelerin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği “iz bedeli” olarak belirlenmiştir. Bu meblağ yıl içerisinde kullanılacak rakam nisbetinde arttırılacaktır.

Nitekim 2021 yılında benzer şekilde, iki önemli proje için Ajansımıza 1.890.000.000 TL (bir milyar sekiz yüz doksan milyon Türk lirası) ödenek tahsisini müteakip 270.000.000 TL (iki yüz yetmiş milyon Türk Lirası) ilgili kurumlara aktarılmıştır.

Devletimizin, stratejik önemi büyük uzay projeleri için ihtiyaç duyulan kaynağı gerektiği şekilde sağlamaya muktedir olduğuna şüphe yoktur.

Bütçe tekniklerinin ayrıntılarını kullanarak “gazetecilik” adı altında kirli bilgi üreten, ve algı yönetimi yapanlara, gazeteciliğin temel prensiplerini hatırlatırız.

Gerçek apaçık ortadayken, algı oluşturma ve ülkemizin geleceğe yönelik en değerli projelerinden biri olan “Milli Uzay Programı”’nı karalama amaçlı bu güdümlü habercilik anlayışını şiddetle kınıyoruz.

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle ederek Türkiye’nin uzay çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin Uzay Liginde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gayret ve özveri içerisinde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.