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TUA Başkanı Yıldırım, Özbekistan Büyükelçimiz Bekar'ı ziyaret etti

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar'ı ziyaret etti.

Görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı uzay işbirliği başta olmak üzere birçok önemli konuda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmeyi, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan Büyükelçimiz Sn. Olgan Bekar'ı ziyaret ettik, kendisiyle TDT uzay işbirliğibaşta olmak üzere birçok konuda önemli istişarelerde bulunduk."

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