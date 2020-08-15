AjansHaber.com.tr Gündem Trabzon'da heyelan can aldı! Trabzon'da heyelan can aldı! Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş 15 Ağustos 2020 14:10 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 14:13 sel heyelan can aldı trabzon Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti