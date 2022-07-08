TOGO Kulelerinde son karar! Yıkımın önünde hiçbir engel kalmadı

Ankara'da bir dönem çok tartışılan TOGO Kuleleri’yle ilgili kritik bir karar daha alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlandı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği “davanın reddi” kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onadı.

Buna göre emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı.

Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı.

Daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığında TOGO Kulelerine ilişkin gerçekleştirilen encümen toplantısı sonucunda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.