THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Yeni ufuklara odaklandık"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer üst düzey yöneticilerin de katıldığı toplantıda konuştu.

Bolat “Dünya havacılık tarihinin en zor döneminden geçtik. Bölgesel çaplı krizler dışında, tarihin hiçbir döneminde uçuşların dünya genelinde bu şekilde durduğu ve yavaşladığı bir dönem yaşanmadı. En zor günlerin geçtiğine ve sektörümüz için yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

Yeni ufuklara odaklandık

Pandemi sürecinde, gerek ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar, gerekse yolcuların uçuş alışkanlıklarındaki değişiklikler sebebiyle THY’nin de yolcu sayıları anlamında ciddi oranda etkilendiğini belirten Bolat, “Pandemi kaynaklı küresel kriz tüm olumsuzluğuna karşın, kazandırdığı deneyim ve ortaya çıkardığı fırsatlarla yeni ufuklara odaklanmamızı sağladı. Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük. 2022 yaz dönemi ile birlikte büyümemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma

Bolat; Kuzey, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde ilave uçuş noktalarında devreye almayı planladıkları yeni noktalarla birlikte 2019’daki kapasitenin üzerine çıkmayı hedeflediklerini anlattı. Bolat, şu mesajları verdi: "Liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma konusunda çok önemli mesajlar içerir. Bu kelimeler yeni döneminde benim de çok değer verdiğim kavramlar olacak.”

Bolat; Covit-19 sürecinde personelin gösterdiği fedakârlığı geçen yıl yüksek miktarda zam yaparak ödüllendirdiklerini anlatan Bolat, bu yılki operasyonların iyi gitmesi durumunda bağlı iştiraklerde de benzer bir ödüllendirme yapmayı planladıklarını kaydetti. Bu yıl bin kabin memuru ve 250 teknik personelden ek bir istihdam yapacaklarını belirten Bolat, ihtiyaca göre ek istihdam duyurularına çıkabileceklerini kaydetti.

"Tarihte görülmemiş bir ödül düşünüyoruz"

Pandemi döneminde hiçbir çalışma arkadaşlarını kaybetmediklerini söyleyen Ahmet Bolat, şu müjdeleri verdi: "Bu dönemde bazı kesintiler yapılmıştı. Son dönemde bu kesintileri geri verip yüzde 80'in üzerinde artış yaptık. İki maaş ikramiye verdik. 2022 yılı ile birlikte tarihte görülmemiş bir ödül düşünüyoruz. Bunun için yönetim kurulu ile çalışanlarımız adına pazarlığı ben yapacağım."

Risklerle mücadelede şartlar eşit

Basın toplantısında soruları cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İrca Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing’den kaynaklanan teslimat sorunlarını aşmak için uçuk kiralama yöntemine ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti. Anadolu Jet’in filosunu yenileme hedefleri olduğunu da belirten Bolat, bu amaçla 10 civarında uçak temin etme arayışında olduklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşı ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselmenin olumsuz etkileriyle ilgili olarak da Bolat, “Bütün şirketler için durum aynı, hepimiz aynı gemideyiz” cevabı verdi.

"THY için milli bir görev"

Ukrayna’dan sivillerin tahliyesi konusundaki sorulara cevap veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rusya’nın müdahale ihtimaline karşın Ukrayna kenti Harkiv’e ek sefer koyduklarını ancak bu seferlerin Türkiye vatandaşlarından yeteri katar ilgi görmediğini ifade etti. Ekşi, tavan fiyatını 220 dolar olarak belirledikleri indirimli biletlerin çoğunlukla başka ülke mensubu yolcular tarafından tercih edildiğini dile getirdi. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı Türkiye’ye taşımanın THY için milli bir görev olduğunu vurgulayan Ekşi, yeni görevler için her zaman hazır olduklarını kaydetti.