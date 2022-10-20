TFF'ye silahlı saldırı! Soruşturma tamamlandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TFF'nin Riva'da bulunan merkez binasına 1 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 2 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilerin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin iki katlı yönetim binasının birinci katında bulunan toplantı salonuna doğrudan silahla ateş ettiği anlatıldı. Olay sonrasında TFF binasına 150 metre uzaklıktaki olay yerinde silahın ele geçirildiği ve 12 adet boş kovan bulunduğu kaydedildi. Yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu sırada birkaç el silah sesi duydukları, mermilerden birinin Hamit Altıntop'un arkasındaki pencereden içeri girdiği akatarıldı.

"Alkolün etkisiyle rastgele ateş ettim"

Fezlekede şüphelilerin savunmaları da yer aldı. Tutuklu şüpheli Cüneyt Uslu savunmasında kendisine ait olan ve 'yüzen ev' olarak tabir ettiği yerde arkadaşı Oğuzhan Güneysu ile birlikte oturmaya gittiklerini söyledi. Uslu, savunmasının devamında alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile havaya rastgele ateş açtığını ifade etti. Uslu, yaşanan olayda herhangi bir kastının olmadığını, mermilerin TFF binasına isabet ettiğini bir saat sonra öğrendiğini söyledi. Şüpheli Oğuzhan Güneysu ise savunmasında arkadaşı Cüneyd Uslu ile birlikte alkol aldıklarını, kendisi yanındayken ateş etmediğini söyledi. İhtiyaçları almak için uzaklaştığı sırada Cüneyd Uslu'nun ateş etmiş olabileceğini belirten Güneysu, olay sonrasına Uslu'nun bir bez içerisinde silahını saklaması için kendisine verdiğini de sözlerine ekledi. Güneysu bez içerisinde verilen silahı arka bahçede bulunan domates tarlasına sakladığını kaydetti.

Tutuklu şüpheli Cüneyt Uslu ile Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.