TFF'den iki hakeme ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, iki Süper Lig hakemini dinlendirme kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker’e ceza verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından ‘yetersiz’ ve ‘hatalı’ bulundu. Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk’ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.
Asgari iki hafta görev yok
9. haftada oynanan Ümraniyespor-Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker’in performansını da beğenmeyen MHK, bu hakem için de aynı cezayı uygulayarak asgari iki hafta görev vermeyeceğini açıkladı.
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