TFF'den iki hakeme ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker’e ceza verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından ‘yetersiz’ ve ‘hatalı’ bulundu. Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk’ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.

Asgari iki hafta görev yok

9. haftada oynanan Ümraniyespor-Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker’in performansını da beğenmeyen MHK, bu hakem için de aynı cezayı uygulayarak asgari iki hafta görev vermeyeceğini açıkladı.