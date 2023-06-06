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TFF resmen açıkladı! Transfer dönemi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonu birinci transfer döneminin 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-34 sezonunun transfer ve tescil dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgilendirme yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

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