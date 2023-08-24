TFF duyurdu! Yeni sistem 2. yarı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında,

"Türk futbolunda uzun yıllardır çözülemeyen kronik sorunlara odaklandığımız ve Avrupa'da sportif başarılar elde ettiğimiz bu süreçte Trendyol Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken futbol ailemizin mensupları tarafından sosyal medya, yazılı basın ve televizyonlar aracılığıyla Federasyonumuzu ilgilendiren konularda yapılan, kaos ortamını körükleyen açıklamaları üzülerek takip ediyoruz."

"Dijital hakem atama sistemi, gözlemcilik ve mentorluk yapısının değişimi, Hakem Akademisi ve Avrupa'dan alanında en iyi hakem hocaları ile düzenlediğimiz eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra Trendyol Süper Lig kulüplerimizin VAR ve hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu'na itiraz ve bilgi talebinde bulunmasının önünün açılması ve yaklaşık 10 milyon euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.