AjansHaber.com.tr Gündem Teröristlerden Türkiye itirafı "PKK'yı yok etmeye çalışıyorlar" Türkiye'nin PKK'ya yönelik düzenlediği SİHA operasyonları terör örgütünde büyük korku saldı. 18 Ağustos 2020 12:33 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020 12:39 PKK Mustafa Karasu Benzer Videolar HDP'li isme İYİ Parti'den tepki Operasyon korkusu kameraya yansıdı Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Çok İzlenen Videolar Teröristlerden Türkiye itirafı Operasyon korkusu kameraya yansıdı Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı!